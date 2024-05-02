اتحاد عمال مصر: دعم صندوق إعانات الطوارئ هدية جميلة من الرئيس السيسي

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنه قد حدث حوار مجتمعي في قانون العمل ما بين أصحاب الأعمال والحكومة والعمال، لافتًا إلى أنه ليس هناك خلاف قانوني لكن يعد توافقا ما بين اتحاد العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وهذا القانون يعمل لمصلحة الطرفين، ولا يوجد صراع بينهم، ويجب العمل على رؤية واحدة.

الرئيس السيسي فاجأ الجميع بتخصيص 5 مليارات جنيه للعمال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الرئيس فاجأ الجميع بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتعد هذه هدية جميلة للعمال والعمالة غير المنتظمة التي كانت مهملة لسنوات ولم يهتم بها أحد منذ فترة.

التطور التكنولوجي وملاحقة التطور

وتابع: «الرئيس وجّه منذ فترة بإنشاء 20 جامعة تكنولوجية، ملاحقة التطور وتنمية سوق العمل، وذلك لقرب الذكاء الاصطناعي من العالم أجمع وأهميته وهناك العديد من الوظائف التي ستندثر خلال السنوات القادمة، ولهذا يجب أن يكون هناك كوادر علمية جاهزة على أعلى مستوى لملاحقة التطور».