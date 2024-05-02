«المستقلين الجدد»: تدشين اتحاد القبائل العربية جاء في توقيته

أكد حزب المستقلين الجدد، أن إعلان تأسيس اتحاد القبائل العربية جاء في موعده، في ظل اضطرابات إقليمية كبيرة في المنطقة بأسرها.

أرض سيناء

أوضح الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، أن انطلاق هذا التأسيس من أرض سيناء، له معاني كبيرة، واختيار موفق، حيث أن سيناء بوابة مصر الشرقية، ومركز التقاء قارتي آسيا وأفريقيا، فضلا عن أنها مهد الحضارات، وأرض مقدسة ذكرت في الكتب السماوية، ومهد الأديان، سطر أهلها البطولات على مدار التاريخ.

وأضاف «عناني»، أن تأسيس هذا الاتحاد، سيكون له كبير الآثر فيما تنشده الدولة المصرية من توحيد الصف العربي، وخلق تقارب حقيقي بين الشعوب العربية وهو بمثابة أكبر حائط ضد أي مخططات لتقسيم الدول العربية.

الثوابت الوطنية

أكد الحزب أن ما جاء في بيان التأسيس، أن الاتحاد يهدف إلى تعميق الثوابت الوطنية، والعمل على إرساءها والحفاظ على وحده الوطن وتماسكه، أمر يؤكد أن هذا الاتحاد سيكون ذا شأن كبير، ورقم صحيح في المعادلة السياسية والاقتصادية والاحتماعية في مصر والدول العربية.