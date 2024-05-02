«حماة الوطن»: تدشين اتحاد القبائل العربية خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الوطنية

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن التنسيق والتعاون بين القبائل والعائلات المصرية خطوة حيوية نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير المجتمع، مؤكدا أهمية دشين اتحاد القبائل العربية الذي يعكس التضامن والتكاتف في سبيل تحقيق الرخاء والاستقرار للوطن وشعبه.

اتحاد القبائل العربية

وأضاف سليمان في تصريحات لـ«الوطن» أن تدشين اتحاد القبائل العربية خطوة نوعية لتوحيد القبائل والعائلات المصرية، وهي خطوة تهدف لنقلة نوعية في الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع المصري، وتعزز من مفهوم المواطنة والانتماء الوطني، وترسخ مبادئ المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن تدشين اتحاد القبائل العربية خطوة لتعزيز روح التضامن والتكافل في المجتمع المصري، وتشجيع الجميع على المساهمة الفعّالة في بناء الوطن وتطويره، قائلا: «نحن في حماة الوطن نرحب بخطوة الدولة في توحيد القبائل والعائلات المصرية».

تأسيس أمانة القبائل والعائلات المصرية

وتابع: «تأسيس أمانة القبائل والعائلات المصرية في حزب حماة الوطن منذ ثلاث سنوات أمر مهم لتأطير الفكر داخل الحزب، وقامت هذه الأمانة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعمل مؤتمر جماهيري حاشد للقبائل والعائلات المصرية، هذا التدشين يسير مع رؤية حماة الوطن، وتعزيز التوجه نحو جمهوريتنا الجديدة، التي تؤمن بأهمية المواطنة والتكاتف حول الوطن كهدف أساسي. فالجميع، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو القبلية، يشارك في بناء الوطن وحمايته، ويخضع لسيادة القانون وسلطة الدولة على قدم المساواة».