رئيس «الغد» يشيد بتأسيس اتحاد القبائل العربية: مظلة وطنية تتجاوز الإطار الحزبي

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بتأسيس اتحاد جامع للقبائل العربية برئاسة شرفية للرئيس السيسي يتجاوز الانتماءات الحزبية لكل أبناء القبائل العربية لخلق إطار شعبي وطني جامع ، يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وادماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.

دور أبناء القبائل العربية

أضاف «موسى» أن الرئاسة الشرفية للرئيس السيسي للاتحاد تعطي له مزيدا من الشرعية ومزيدا من الجدية ومزيدا من الدعم من قبل جميع مؤسسات الدولة المصرية، والاتحاد هدفه وطني جامع يضم كل المصريين من أبناء القبائل العربية ودور أبناء القبائل في الحفاظ على الوطن يحفظه التاريخ ووطنية أبناء القبائل لا يمكن المزايدة عليها ونفخر بها جميعا وهي جزء غال من تاريخنا الوطني.

وتابع: «نحن في حزب الغد لدينا امانة نعتبرها من اهم آمانات الحزب تهتم بكل شئون القبائل المصرية والعربية، والعديد من الأحزاب المصرية أصبحت تهتم الآن في إطارها التنظيمي بتخصيص أمانة لشئون أبناء القبائل ومشاكلهم ووجود اتحاد عام للقبائل لا يتعارض أبدا مع اهتمام الأحزاب المصرية عبر أمانات رعاية شؤون القبائل بها والاتحاد هو مظلة وطنية تظلل الجميع وتتجاوز الإطار الحزبي إلى رحابة الإطار الوطني الجامع».

دور الرئيس السيسي

أشاد رئيس حزب الغد بدور الرئيس السيسي في التوجه لتنمية سيناء وربطها بالوطن الأم عبر 6 أنفاق عملاقة تم إنشاؤها لأول مرة وعبر تدشين العديد من المشروعات التنموية لأول مرة على أرض سيناء.