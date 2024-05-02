عماد الدين حسين: مقترح تدريس مادة للفنون إجباريا يؤدي لإخراج طالب مثقف

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، على مقترح الفنان يحيى الفخراني، بشأن تدريس مادة الفنون بشكل إجباري على طلبة المدارس، قائلا: إن «التكالب على السناتر والدروس الخصوصية، قضت على الاهتمام بعقل وروح الطالب، لذلك يتخرج الطالب غير مبدع في عمله».

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، إلى أن فكرة الفنان يحيى الفخراني عظيمة ومحترمة، والفنان الكبير مثقف، ومهموم بقضايا الوطن، متابعا: «لو تم إجبار تدريس الفنون بالمدارس، سيخرج لنا طالب مثقف وفاهم، ومحدش يقدر يسلب عقله».

أهمية الرسم والموسيقى

لفت عماد الدين حسين، إلى أن المجتمع يجب أن يتفهم أن الرسم والموسيقى والتربية القومية، لا تقل أبدا عن المواد الأخرى مثل العلوم والحساب وغيرها من المواد، متابعًا: «لو الطالب تخرج في الجامعة وهو مثقف وفاهم، محدش هيقدر يضحك عليه، ويسلب عقله، ويضمه لجماعة إرهابية أو غيرها».

وأشار إلى أن مقترح الفنان يحيى الفخراني قوبل بتوافق كبير داخل مجلس الشيوخ، منوها بأن يتوقع أن يتم صياغة القانون، وعرضه على مجلس النواب، والجهات المختصة.