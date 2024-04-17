الرسم بالمناديل الورقية.. «الشيخ» يصنع لوحات مميزة لتكريم نجوم الدراما

«سوستة وخيوط وأزرار ومناديل»، صنع منها محمد الشيخ لوحات لشخصيات عديدة، لكنه اختص أبرز نجوم دراما رمضان 2024 بـ«لوحات المناديل» التي يبرع فيها، ذلك الشغف البادئ لديه منذ أن كان فى عمر الثامنة، حينما ساعد والده فى ورشته الصغيرة لتفصيل الملابس، وكان يحاوطه على أرضية الورشة خيوط بألوان مبهرة وأزرار مختلفة، لتخطر ببال الشاب العشرينى فكرة جمعها وإعادة تدويرها برسومات يعبر بها عن شغفة وحبه للرسم.

رسم نجوم رمضان من مكونات إعادة التدوير

رسم «الشيخ» لوحات لنجوم المسلسلات التي تابعها وأعجب بها خلال دراما رمضان 2024، مثل «الحشاشين» وأبطاله الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عيد، وأحمد مكي صاحب شخصية «الكبير أوى»، وأمير كرارة فى مسلسل «بيت الرفاعى»، وبطل عمل مسلسل «إمبراطورية ميم» الفنان خالد النبوى، والفنان أحمد العوضى بطل «حق عرب»، وعصام عمر في مسلسل «مسار إجبارى».

يستهويه التدوير منذ صغره، واستمر على هذا الحال حتى الكبر، وعرض أعماله على مواقع التواصل الاجتماعى، ويحكى محمد الشيخ: «الأول بدأت أرسم صورة للنجم محمد منير بالزراير، لكن فشلت ومن هنا قلت أنا عايز أشوف طريقة تانية أقدر أحتفظ بالرسمة بيها ودورت لحد ما جت في بالى فكرة المناديل».

طريقة تطوير رسوماته

وعبّر الشاب العشرينى عن رحلة بحثه عن طريقة لتطوير رسوماته وكيف استغل جميع المكونات المحيطة به حتى يخرج بتلك الرسومات، ويعيد تدويرها، وعلى الرغم من صعوبة الرسم بالمناديل الورقية، لكنه بدأ في ذلك: «الرسمة كانت بتاخد وقت أكثر من 4 ساعات، ومع تطور الرسمة وكثرة الأدوات بقت بتاخد وقت أكثر من أسبوعين، وكنت مخصص وقت كل يوم من ساعتين لـ4 ساعات»، وبدأ بالرسم بالدانتيل والمناديل الورقية والأكياس البلاستيكية والأزرار المختلفة في الأحجام والأشكال والشريط اللاصق وأدوات التطريز لتكوين صورة واحدة، إذ توصل إلى 32 نوعا من مكونات إعادة التدوير جميعها تسهم فى إخراج الصورة.