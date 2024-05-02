تفاصيل طرح وحدات حدائق أكتوبر خلال أيام.. سداد على 4 أقساط ربع سنوية

كشفت مصادر بوزارة الإسكان لـ«الوطن» أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح ما يزيد على 900 وحدة سكنية جديدة للحجز في مشروع «Valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر،، بمساحات تبدأ من 95 مترا وتصل إلى 100 متر مربع، لتوفير السكن الملائم للمصريين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية.

وحدات مشروع Valley towers بمدينة حدائق أكتوبر

وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ«الوطن» أن الطرح الجديد يتمتع بعده مميزات جاءت كالتالي:

- يقع المشروع بالقرب من المتحف المصري ويطل على منطقة الأهرامات.

- يبلغ مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

- يتم تسديد نسبة 20% من ثمن الوحدة خلال شهر من انتهاء القرعة العلنية.

- يتم تسديد نسبة 1% مصاريف إدارية + نصف% لصالح مجلس أمناء المدينة.

- يتم تقسيط ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية بحد أقصى سبع سنوات محملة بالفائدة المعلنة في البنك المركزي وقت الطرح.

- يتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة عند الاستلام.

- يتم سداد القسط الربع سنوي الأول بعد ثلاث أشهر من تاريخ الاستلام.

وقالت المصادر، إن الوحدات السكنية بالطرح الجديد، كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن فور تسلمها.

موعد فتح باب الحجز

وأكدت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعلن خلال أيام فتح باب الحجز للمواطنين مع إعلان كامل الشروط الخاصة بسعر المتر وثمن الوحدة ومساحات الشقق التي تصل لـ100 متر مربع، موضحة أن الشقق تقع على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري، وتطل على الأهرامات، وتلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع.