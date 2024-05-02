رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات قداس خميس العهد

ترأس اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات قداس خميس العهد، الذي أقيم بكنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، بحضور القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ قائلاً: في يوم خميس العهد غسل السيد المسيح أرجل تلاميذه ليعبر لهم عن محبته، مؤكدًا «يغسل المسيح أرجل تلاميذه ويتناول العشاء الأخير معهم رغم علمه إن أحدهم سوف يخونه».

واستكمل: يعبر المسيح عن محبته لتلاميذه في أصعب الظروف، فقد كان على علاقة قوية مع تلاميذه ومن ثم يغسل أرجلهم ليعبر عن المحبة القوية التي يعطيها السيد المسيح لتلاميذه، إذ يكون هدف المسيح من غسل أرجل تلاميذه ليس إدانتهم، بل أن يتمثلوا به ويقدموا محبة غير مشروطة لبعضهم بعضاً وللآخرين.

وأوضح رئيس الأساقفة: يريدنا المسيح أنقياء فلم يكن المعنى في الغسل هو الطهارة الجسدية فقط ولكنه يهتم بطهارتنا لنعيش حياة القداسة معه، وهذا ما تحتاجهُ الكنيسة فهي لا تحتاج للعظماء بل تحتاج خدام حقيقيين للمسيح.

اختتم قداس خميس العهد بخدمة غسل الأرجل، إذ قام رئيس الأساقفة والقس ميشيل بغسل أرجل المصلين، تجسيدًا لمحبة المسيح وتواضعه، ودعوةً للمؤمنين إلى التمسك بقيم السيد المسيح والعيش حياة مقدسة.