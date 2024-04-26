الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تنظم قافلة طبية بالسويس

نظمت كنيسة المخلص الأسقفية الأنجليكانية بالسويس، اليوم الجمعة، قافلة طبية بالكنيسة، بالإضافة إلى «مشروع أطفال أصحاء»، الذي يهتم بالاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية للأطفال وعلاجها، بالإشتراك مع مؤسسة «راعي مصر»، بحضور القس عادل توما، راعي الكنيسة بالسويس، ومحمود فوزي، مدير القوافل المتنقلة بالإسماعيلية.

وشملت القافلة أجهزة طبية حديثة، وطاقم طبي متميز، وضمت عدة تخصصات مثل «أنف وأذن، ورمد، وباطنة، وعظام وجلدية»، بالإضافة إلى قافلة متخصصة لاكتشاف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للأطفال وعلاجها.

خدمات طبية بأحر رمزي

وقدم الطاقم الطبي، الخدمات الطبية بأجر رمزي للمواطنين، بما في ذلك الفحوصات الطبية والمعالجة وتوزيع الأدوية اللازمة.

وأشاد الحاضرون بالمبادرة الطبية من قِبل الكنيسة الأسقفية، ومؤسسة «راعي مصر»، التي ساهمت في تقديم خدمات طبية بأجر رمزي للمواطنين، الذين في أمس الحاجة إليها.