الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة، إنّ تحرير سيناء فخر للشعب المصري لأنها بمثابة ملحمة صنعها أبناء الوطن من جنودنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد أرض سيناء.

وصلى رئيس الأساقفة لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص علي حماية الوطن وسلامة أراضيه، وأن يبقى وطننا سالمًا من كل شر، مضيفًا: «نصلي من أجل أشقائنا في غزة أن يَعُم السلام على البلاد ويحفظ أراضيه».