رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة 

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والوفد المرافق له، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، للتهنة بعيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية.

التهنئة بعيد القيامة المجيد

وتحدث رئيس الأساقفة الدكتور سامي مهنئاً بالعيد، وقال «أهنئكم للحصول على درجة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نظير إسهاماتكم في خدمة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح».

وأعرب البابا تواضروس عن سعادتهِ بالزيارة قائلاً: «ربنا يديم المحبة ويديم السلام في أرض مصر»، ثم قدم قداسة البابا الهدايا التذكارية لرئيس الأساقفة والوفد المرافق له.

وفد الكنيسة الأسقفية

وضم وفد الكنيسة الأسقفية القس الكنن (رتبة كنسية) مدحت صبري، والقس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين والأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس ألين أدوين راعي الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين، والقس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة، والقس فايز نادي راعي كنيسة عين شمس والسلام الأسقفية.