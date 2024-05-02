مدير مشروعات مبادرة «ابدأ»: الاستثمارات التابعة لنا تمثل 28% من إجمالي الدولة

قالت الدكتورة نورهان علي، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصري، إن صندوق النيل للاستثمار الصناعي هو أول صندوق متخصص، ويستهدف الاستثمار في جميع القطاعات الصناعية، لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات، منوهةً إلى أن فكرة الصندوق هو استهداف زيادة عدد المشاريع في كل قطاع صناعي.

دور قطاع الشراكات الكبري

وأضافت علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مبادرة «ابدأ» بها عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الشراكات الكبرى الذي بدأ منذ بداية إطلاق المبادرة في أكتوبر 2022، والذي تم من خلاله بحث أكثر من 84 فرصة استثمارية صناعية نجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروع قائم في الوقت الحالي بتكلفة استثمارية قدرها 62.5 مليار جنيه.

استثمارات مبادرة ابدأ

وتابعت: «المشروعات الاستثمارية من مبادرة «ابدأ» خلال آخر 3 سنوات تمثل نحو 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية بمصر، وبالتالي هذا يعد محور الشراكات الكبرى في مبادرة الدولة، والمحور الثاني هو محور دعم الصناعة، وهذا يتم من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ويدخل عليه المستثمرون الذين يواجههم مشاكل في المصانع الخاصة بهم».