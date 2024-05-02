مدير مصنع محركات: ليس لدينا منافسون إلا في الهند والصين

علق محمد وفائي، مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيف، على كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالات عيد العمال، من مجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

مصر تصنع ولأول مرة محرك بنزين

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إنه تم إعداد المرحلة الأولى من المحرك منذ عام، وتم تشغيل أول مرحلة إنتاجية وكانت معقدة جدًا، وتم الوصول بنسبة المكون المحلي لـ70%، ووصل حجم الأعمال اليوم 330 مليون جنيه، بالمكينات والمعامل وكافة التكنولوجيا الموجودة بالمصنع.

وفائي: عندنا في مصر 7 ملايين دراجة نارية

وأوضح أنه تم الاستعانة بخبراء هنديين وصينيين، مضيفًا: «لا يوجد لدينا منافسون إلا في الهند والصين، وعندنا لأول مرة محرك بنزين مصري، وعندنا في مصر 7 ملايين دراجة نارية في الشوارع، ونقلنا التكنولوجيا الصينية والهندية، وكل ده مكنش موجود من سنة ونصف».

وشدد على أن القارة الإفريقية سوق واعد جدًا للتصدير، والمحرك بـ160 دولار، والآن نوفر 110 دولارات، بفضل الخام والمنتجات المصرية، وبالتالي تم توفير 110 دولارات لـ7 ملايين دراجة نارية.