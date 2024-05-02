«هايير»: نوفر 20 ألف فرصة عمل.. ونسعى إلى أن تصبح مصر مركزا لتصنيع الأجهزة المنزلية

رحَّب سون يو جون، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة «هايير» العالمية، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر مجمع مصر الصناعى، بمناسبة احتفالية عيد العمال. وقال فى كلمته باحتفالية عيد العمال: «اليوم يشرفنا حفل افتتاح مجمع هايير مصر الصناعى الرئيس السيسى والسفير الصينى، هذا المشروع العملاق نتاج دعم حكومتَى مصر والصين الذى يتنامى بفضل التعاون الوثيق الناتج عن عمق العلاقات بين البلدين، وجرى إنجاز هذا المجمع فى فترة زمنية وجيزة».

وأضاف: «تُعتبر وتيرة بناء المجمع الصديق للبيئة هى الأسرع بين مجمعات هايير السابقة»، مشيراً إلى أنَّ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أهم الأسواق لشركة هايير فى العالم.

ولفت إلى أن افتتاح اليوم يعبر عن الاهتمام البالغ كبداية مرحلية لمشروعات عملاقة مماثلة فى مصر والمنطقة، كما أن هذا المجمع هو الأول من نوعه الصديق للبيئة ويتضمن صناعات مختلفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل دعم الحكومة المصرية وحصول المصنع على الرخصة الذهبية وخدمة الشباك الواحد، وخرجت العيّنة الأولى، إذ استغرق الأمر أقل من عام منذ وضع حجر الأساس.

وتابع: «بذلك يصبح الأسرع فى الافتتاح والإنتاج بسرعة قياسية من بين مجمعات هايير السابقة حول العالم ويهدف إلى أن يصبح الشركة الرائدة فى تصنيع الأجهزة المنزلية فى مصر ويبلغ إجمالى الاستثمار فى المجمع 125 مليون دولار أمريكى».

ولفت إلى أنَّ المرحلة الأولى تشمل خط إنتاج تكييف وغسالة وتليفزيون، ويبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية ما يقرب من مليون وحدة، وخلق المجمع أكثر من 20 ألف فرصة عمل محلياً، ويهدف إلى أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع الأجهزة المنزلية.