«200 فيروس يطاردك».. تحذيرات من مخاطر صادمة للتقلبات الجوية

على الرغم من أن الإنفلونزا غالبًا ما ترتبط بفصل الشتاء، فأن هناك 200 نوع من الفيروس، يمكن أن يداهم الإنسان ويتسبب في العدوى على مدار السنة، وخاصة في فصل الصيف، وهو ما تحذر منه منظمة الصحة العالمية مع اقتراب هذا الفصل ووجود العديد من التقلبات في حالة الطقس.. فما النصائح التي يجب اتباعها من أجل تجنب تلك الفيروسات ومخاطر التقلبات الجوية؟

مخاطر صادمة للتقلبات الجوية على الصحة

فيروس الإنفلونزا لا تتوقف مخاطره على كونه وباء يتسبب في الرشح والحمى وغيرها من الأعراض المعروفة، فالإنفلونزا الموسمية والتي تأتي بسبب التغيرات الشديدة في حالة الطقس، قد تصطحب معها بعض الأمراض والأعراض الخطيرة، بحسب ما يقول مجدي بدران في حديثه لـ«الوطن».

يقول «بدران»، إن أمراض الحساسية خطر يهدد العديد من الفئات بسبب الفيروسات التي تنتشر مع دخول فصل الصيف، الذي يصاحبه تقلبات كبيرة في حالة الطقس ما بين ارتفاع نهارًا وانخفاض ليلًا، في إشارة إلى أن هناك خطرًا لازدياد أعراض حساسية الأنف والصدر والعين والجلد، وتفاقم حالات الربو، إلى جانب ازدياد خطر الإصابة بحساسية حبوب اللقاح.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل من الممكن أن تتسبب في مشاكل بالجلد، إلى جانب جفاف الجلد والعين، ثم تفاقم الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، وقد تحدث أيضًا العديد من الالتهابات، مثل التهاب الجيوب الأنفية والأذن الوسطى، مع ازدياد الأعراض التي قد تصل إلى اضطرابات في نوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالأرق: «وذلك في ظل وجود اضطرابات في حالة الطقس تصل في بعض الأوقات إلى تقابل الأربعة فصول في يوم واحد ما بدوره ينعكس بالسلب على الحالة الصحية».

الأمر قد يتخذ امتداد آخر ليصل إلى التسبب في تفاقم أمراض القلب والرئة، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، كل ذلك قد يتسبب أيضًا في مشاكل صحية نفسية مثل القلق والاكتئاب.

نصائح لتجنب تلك المخاطر