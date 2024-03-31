انطلاق فعاليات نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة، والتى ينظمها نادي العلوم والتكنولوجيا بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

النموذج يستهدف التوعية بالمخاطر الصحية التي تواجه العالم

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الحرص على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج طالب يتمتع بعناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على محاكاة نماذج عدة للمؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية يهدف إلى التوعية بالمخاطر والتحديات الصحية التى تواجه دول العالم، وطرح الحلول لمواجهتها.

تجربة بحثية فريدة من نوعها

ورحب الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالطلاب والطالبات المشاركين في نموذج المحاكاة ، متمنياً لهم أن يحظوا بتجربة علمية وبحثية فريدة من نوعها تسهم في تأهيلهم للعمل في المجال الصحي، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة التسهيلات والاحتياجات اللازمة للطلاب لتحقيق الغاية المرجوة.

وأشارت الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، أن نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية فى دورته الأولى يعد مبادرة حقيقة لإشراك طلاب الكليات الصحية والعملية فى الأنشطة التطوعية عن طريق تدريبهم على المهارات الناعمة من خلال ورش العمل والدورات المطلوبة ، بالإضافة إلى مهارات البحث العلمي والقيادة والمشاركة في القوافل الطبية المختلفة.