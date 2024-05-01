ما هو فيروس «نورو»؟.. أصيب به 150 شخصا على متن سفينتين في أمريكا

بعد تفشي فيروس كورونا في السنوات الماضية، أصبح الحديث عن الفيروسات أمرا يشغل بال عدد كبير من الأِشخاص، ومؤخرا أصيب أكثر من 150 شخصا بفيروس «نورو» على متن سفينتين في أمريكا، لتسود حالة من القلق عالميا، وسط مساع للتعرف على أعراض هذا الفيروس، وكيف نتجنب الإصابة به؟ حسبما ذكرت صحيفة «daily mail»

ما هو فيروس نورو

مرض يُصيب المعدة ويُسبب التهابات حادة بها، وهو فيروس شديد العدوى، وأصيب به أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال الذي يقل عمرهم عن 5 سنوات، يُصاب بهذا الفيروس نحو 200 مليون طفل حول العالم سنوياً، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

أعراض فيروس نورو

هناك العديد من الأعراض التي يمكن تكون مؤشر للإصابة بهذا الفيروس، ويعد أبرز هذه الأعراض هي:

- ألقئ

- الغثيان

- الإسهال

- آلام وتشنجات في المعدة

هناك أعراض أخرى تشير للإصابة بفيروس «نورو»، مثل الحمى والصداع وآلام في مناطق مٌتفرقة في الجسم، بحسب ما ذكر على موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».

طرق الوقاية

يعد هذا الفيروس من الأنواع ذات الانتشار السريع، تنتقل العدوى بشكل سريع عند مخالطتك لشخص مصاب به أو لمس أي من الأسطح التي تحتوي على فيروس «النورو»، لذا يجب اتباع عدة خطوات لتجنب الإصابة به والحفاظ على صحتك أهمها:

- غسل اليدين جيداً

-تنظيف الأسطح وتطهيرها بشكل مستمر

- غسل الطعام جيدًا قبل طهيه، خاصة الفواكه والخضروات، حيث يعد الطعام من أسرع السبل التي يمكن أن يتفشى المرض من خلالها

- تعقيم أدوات الطهي والطعام بشكل مستمر

- عدم وضع اليدين على الفم قبل تعقيمها، وهذا بحسب ما ذكر عبر موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC».