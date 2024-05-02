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سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية

كتب:

منتصر سليمان
11:37 م | الخميس 02 مايو 2024
السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة

السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة

قال السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، إنه خلال اللقاء الذي جمع أمير الكويت بالرئيس عبدالفتاح السيسي استذكر خلاله المحطات المشتركة التي تجمع البلدين منذ ما قبل الاستقلال، وتحدث فيها الوفدان المصري والكويتي، واستذكر مشاركة مصر في العملية التنموية في دولة الكويت.

وأضاف «صقر»، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الكويت ومصر فيما يتعلق بالشؤون السياسية وتعاطفهما مع الأزمات الدولية دائما يضعون نصب أعينهم ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في عدم للتدخل بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول.

وتابع السفير الكويتي: «هناك تقارب سياسي بين القيادتين والشعبين المصري والكويتي، يجعل رؤاهم متطابقة تجاه هذه الأزمات أو الأحداث الإقليمية أو الدولية، وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، نجد مواقف مصر والكويت متطابقة في مجمل القضايا التي تطرح، وبالتالي هناك تطابق وانسجام سياسي بين الدولتين تجاه كل هذه الأمور».

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بقلم منتصر سليمان