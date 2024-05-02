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متخفية في الحجاب والكمامة.. شيرين عبد الوهاب تصل مطار الكويت لإحياء حفلها (صور)

كتب:

أحمد شعراني
11:02 م | الخميس 02 مايو 2024
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

وصلت النجمة شيرين عبد الوهاب إلى مطار الكويت الدولي، منذ قليل، وذلك استعدادًا لإحياء حفلها هناك والمقرر إقامته غدًا، ضمن مهرجان «ليلة عمر 2024»، في «أرينا الكويت»، إذ تفتتح شيرين الحفلات ويليها حفل تامر عاشور وبهاء سلطان.

والتقطت كاميرات الجمهور الكويتي صورًا وفيديوهات للفنانة شيرين عبد الوهاب، التي وصلت المطار شبه مُتخفية بالحجاب والكمامة.

وتعمل حاليًا النجمة شيرين عبد الوهاب على ألبومها الجديد، المقرر طرحه هذا العام، وكانت آخر أغنية طرحتها شيرين هي أغنية الذهب، وهي من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

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