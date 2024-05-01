«مصر أكتوبر»: زيارة أمير الكويت تاريخية وتعكس متانة العلاقات بين البلدين

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى القاهرة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطهما.

زيارة أمير الكويت إلى مصر تاريخية وتعكس متانة العلاقات

وثمنت مديح في بيان صحفي، زيارة أمير الكويت للقاهرة لأول مرة منذ توليه الحكم، مشيرًة إلى أنها تدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والأمن المائي، فضلا عن التباحث بشأن الأزمات الراهنة في المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة.

جيهان مديح: مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة بالنسبة للكويت

ولفتت إلى أن مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة بالنسبة للكويت، حيث تمتلك الكويت استثمارات كبيرة في مصر في مختلف القطاعات، مؤكدة أن القاهرة ستظل تحظى بثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري.