سفير الكويت بالقاهرة: زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر اكتسبت أهمية خاصة

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنّ زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لمصر قبل يومين اكتسبت أهمية خاصة، فقد جاءت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيارة أمير الكويت لمصر

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما يجمع البلدين أكبر من أن يوصَف، لافتًا إلى أن زيارة أمير الكويت لمصر جاءت في وقت دقيق تمر به المنطقة، إذ تمر المنطقة بظروف دقيقة مثل الحرب في غزة والأحداث في السودان وليبيا وأمن الممرات المائية في البحر الأحمر.

وتابع السفير الكويتي: «الزيارة جاءت في وقت نحتاج فيه إلى التقارب بين الدول العربية، خاصة أن ما يربط البلدان أكبر بكثير مما يتم تلخيصه في هذا اللقاء».