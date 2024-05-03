أول تعليق من أسرة الشهيد عدنان البرش: «ودعنا خير الرجال ونعيش صدمة كبرى»

أدلى الدكتور مهندس أحمد البرش، ابن عم الشهيد الراحل الدكتور عدنان البرش استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة، ورئيس الدائرة الطبية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في سجون الاحتلال بتفاصيل جديدة عن استشهاد الطبيب عدنان البرش على يد قوات الاحتلال.

الشهيد الراحل أدى واجبه بكل أمانة واخلاص

وقال البرش في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نحن نعيش صدمة كبيرة»، واصفًا الشهيد الراحل بأنه كان ثائرًا وبطلًا وأنه كان خير الرجال، ناعيًا ابن عمه بكلمات مؤثرة «يا عين جودي بالدموع وودعي خير الرجال».

البرش: الشهيد الراحل أدى واجبه بكل أمانة وإخلاص

وأضاف «البرش»، أن الشهيد الراحل أدى واجبه بكل أمانة وإخلاص «ابن العم الغالي الطبيب الثائر الدكتور عدنان أحمد البرش الملقب بأبو يزن استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي...بعد أن أدى الأمانة بكل إخلاص حتى آخر أنفاسه».

أطلقت عليه قوات الاحتلال النار وهو يؤدي عمله في المستشفى

ونعت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد البرش الذي يشغل منصب رئيس الدائرة الطبية لمنتخب فلسطين الذي اعتقلته قوات الاحتلال من داخل مستشفى الشفاء أثناء إجرائه عملية جراحية.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ«الوطن»، أن البرش كان يجري عملية جراحية أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى، وطلبوا منه التوقف عن العمل والخروج من غرفة العمليات، لكنه رفض وبادروه بإطلاق النار على قدمه ثم نقلوه لسجن عوفر الذي استشهد فيه.