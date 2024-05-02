الباز: أعتقد أننا اقتربنا من الوصول إلى هدنة في غزة.. والطرفان يحتاجان إليها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن اليوم مختلف عن بداية الصراع، فحماس كانت تمتلك ورقة الأسرى الإسرائيليين الذين أخذتهم من إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وكانوا معتقدين أنهم عندما يأخذون مجموعة منهم وينشروهم في أماكن مختلفة بالقطاع فمن الممكن أن يُشل ذلك يد إسرائيل، فلا تقوم بالضرب تأسيسًا على ما كانت تردده إسرائيل بأن المواطن الإسرائيلي له قيمة غالية، ولكن هذه العقيدة تغيرت.

إسرائيل لا تهتم لحماس

وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن إسرائيل الآن لا تعير اهتمامًا بهذه الورقة التي تملكها حماس على الأرض، ولكن هناك أوراقا أخرى مرتبطة بالإقليم وتوازن القوى مثل ورقة إيران، وأيضًا ورقة مصر، التي تعتبر ورقة من أوراق القوة في أيدي حماس، متابعًا: «حماس تراهن دائمًا على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية».

وأكد، أنه بجهود المفاوض المصري يمكن ألا نصل إلى عملية عسكرية في رفح، مشيرًا إلى أن الثوابت المصرية ترفض تمامًا تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وهناك تحذيرات من أن تنفيذ الاجتياح يضع عملية السلام بين مصر وإسرائيل على المحك وسيكون لها تبعات كبيرة جدًا.

يجب حدوث هدنة قريبة

وحول الهدنة داخل القطاع، قال: «ضروري أن تحدث الهدنة ونحن قريبون منها، لأن الطرفان في احتياج لها؛ لولا الصورة الذي يريد كل طرف أن يرسمها عن نفسه، والأهداف الذي يريد كل طرف تحقيقها، لكن الحقيقة على الأرض أن كلا الطرفين في احتياج كبير لهذه الهدنة ويمكن هذه الرغبة الخفية غير المعلنة أن تسرع بالوصول إلى الهدنة».