سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول

رغم مرور عدة أيام على اللقطة المٌثيرة للجدل، بعد دخول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مشادة كلامية مع مٌدربه يورجن كلوب، قبل ثوانٍ من دخوله الملعب بديلا في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام وست هام بالدوري الإنجليزي، إلا أن الحديث عن المشهد لا يزال مستمرا في الصحف العالمية.

دخل كلوب ومحمد صلاح في مشادة كلامية قوية على ستاد لندن نهاية الأسبوع الماضي عندما كان النجم المصري على وشك استبداله، ليتم الكشف مؤخرا عن السبب وراء اشتعال الأزمة بين الثنائي.

سبب مشاجرة محمد صلاح وكلوب في مباراة ليفربول

«جملة مستفزة ورد فعل»، هكذا كشفت شبكة TNT تفاصيل ما دار بين محمد صلاح وكلوب، قبل تصاعد الأحداث، حيث ظهرت علامات عدم الرضا على صلاح عند دخوله إلى أرض الملعب في آخر 15 دقيقة فقط من المباراة، حيث حاول كلوب مد يده ومٌعانقته قبل دخوله الملعب وخلال إجراء عملية الإحماء، إلا أن المدرب لم يعجبه طريقة سلام اللاعب.

كيف استفز كلوب محمد صلاح؟

«تريد العودة لمقاعد البدلاء وعدم المشاركة»، هكذا كشف التقرير عن الجملة التي أشعلت الأمور التي وجهها كلوب لـ صلاح، قبل أن تلتقط عدسات الكاميرات المشاجرة بينهما على الخط.

رفض الثنائي التعليق على الأزمة بعد انتهاء اللقاء، إلا أن التقرير أكد أن الأمور انتهت داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2 - 2 بين الفريقين.