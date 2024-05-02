صلاح عبدالله يمازح متابعيه بفيديو.. وياسمين عبدالعزيز: «بحبك يا صاصا»

شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره بمقطع فيديو مازح خلاله الجمهور من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وشهد تفاعل عدد كبير من الجمهور والفنانين من بينهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي علقت قائلة: «بحبك يا صاصا».

صلاح عبدالله يمازج جمهوره بمقطع فيديو كوميدي

وتضمن مقطع الفيديو رسالة من الفنان صلاح عبدالله قائلا: «ولاني بحبكم من قلبي بقولكم ليلتكم يا حبايبي زى وشكم.. لا مش مضمونة دي.. زي قلبكم.. بردو خطر شوية.. ليلتكم حلوة إن شاء الله.. لا حلوة صحيح»، وعلّق على الفيديو من خلال «إنستجرام» قائلا: «صباح الخير وتصبحوا على خير».

تفاصيل مشاركة صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني

وشارك الفنان صلاح عبدالله في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل عتبات البهجة مع الفنان القدير يحيي الفخراني والذي تضمن 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية بهجت الأنصاري، وقدم المسلسل العديد من الرسائل حول السعادة وكيفية البحث عنها.

المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، هشام إسماعيل، جومانا مراد، صلاح عبدالله، محسن منصور، هنادي مهني، وفاء صادق، وآخرين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، من إخراج مجدى أبو عميرة، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل.