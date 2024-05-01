شرط مثير من أندية الدوري السعودي للتعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف أندية الدوري السعودي، من التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على هامش مباراة الريدز ووست هام، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ما أثار كثير من التهكنات حول رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، فإن أندية الدوري السعودي وضعت شرطًا مثيرًا للتعاقد مع قائد منتخب مصر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو أن يوضح اللاعب بنفسه أنه يريد الانتقال إلى السعودية والمشاركة في الدوري السعودي.

أضافت أن الفرعون سيتلقى العديد من العروض مع نهاية الموسم الجاري، لكنها ستعتمد على رغبة اللاعب وموقفه ناديه الإنجليزي، لا سيما أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2025.

واختتمت الشبكة أن أندية الدوري السعودي أنفقت في الصيف الماضي ما يقارب من 800 مليون جنيه إسترليني، وهناك توقعات أن يكون هذا الصيف أقل إنفاقًا.