وزيرة الثقافة تبحث تطوير خطة نشاط المسرح والسينما

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، اجتماعا مع عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، في ضوء الاهتمام بتطوير خطة وبرنامج عمل النشاط المسرحي والسينمائي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وحرصا على تنفيذ النشاطين بأفضل صورة ممكنة، كونهما من أهم أنشطة وفعاليات الهيئة.

تطوير خطة نشاط المسرح والسينما

وشهد الاجتماع نقاشا حول تطوير خطة نشاط المسرح والسينما بالهيئة، وبحث آليات تنظيم العمل بينهما، وشروط الأمن والسلامة الواجب توافرها، وسبل التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة للنشاطين، وتقرر الآتي:

- عدم إقامة نشاط فني أو ثقافي بأي مسرح تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة غير مجاز من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

- اعتماد جدول الموسم المسرحي 2024 - 2025 مٌحدد بالتواريخ والأماكن للنشاط المسرحي تقدمه الإدارة العامة للمسرح، في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو 2024.

- بناء على البروتوكول الموقع بين الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيتم التنسيق لاختيار العروض المسرحية المتميزة بواسطة لجنة متخصصة لتصويرها وتسويقها.

تطوير عروض المسرح

- إخلاء المسرح 3 أيام قبل العرض لأعمال الديكور قبل افتتاح العرض وذلك بالمواقع التالية:

1- قصر ثقافة قنا

2- قصر ثقافة أسيوط

3- قصر ثقافة ببا

4- قصر ثقافة شرم الشيخ

5- قصر ثقافة الإسماعيلية

6- قصر ثقافة العريش

7- قصر ثقافة روض الفرج

8- قصر ثقافة الزقازيق

9- قصر ثقافة القناطر الخيرية

10- قصر ثقافة دمنهور

11- قصر ثقافة أبو المطامير

12- المركز الثقافي بكفر الشيخ

13- المركز الثقافي بطنطا

14- مسرح 23 يوليو بالمحلة

- إلغاء حفلة 9 بسينما الشعب بالمواقع سالفة الذكر أيام البروفات الجنرال «يومان» والعروض المسرحية.

- يستثنى من ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى

- بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيتم التنسيق لاختيار العروض المسرحية المتميزة بواسطة لجنة متخصصة لتصويرها وتسويقها.