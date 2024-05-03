تحذير جديد من السلاح الروسي النووي الفضائي.. يدور حول الأرض ويهدد البشرية

عادت الأسلحة النووية الفضائية الروسية للواجهة من جديد بعد حديث مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن أن روسيا تعمل على تطوير سلاح أو جهاز نووي عشوائي مشاد للأقمار الصناعية، سيشكل تهديدًا لجميع الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء في جميع أنحاء العالم.

السلاح الفضائي النووي، إذا أطلقته روسيا، سيكون سلاح عشوائي لا يميز بين الأقمار الصناعية العسكرية أو المدنية أو التجارية، وهو ما كشفه جون بلامب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء في جلسة استماع للجنة الفرعية للقوات المسلحة بمجلس النواب.

التهديد الروسي بعيد

ورغم قلق «البنتاجون» وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن السلاح الروسي الفضائي، إلا أن «بلامب» أكد أن التهديد الروسي ليس قريبًا.

وتحدث أيضًا عن تأثير السلاح النووي الفضائي الروسي، قائلًا إن المدار الأرضي المنخفض - وهو المدار الذي تسبح فيه الأقمار الصناعية، سيصبح غير صالح للاستخدام لمدة تصل إلى عام بسبب الإشعاع الناتج عن التفجير النووي.

يصعب تقدير التأثير الدقيق للسلاح النووي الفضائي

وأضاف أنه من الصعب تقدير التأثير الدقيق للسلاح النووي الفضائي اعتمادًا على حجم الانفجار النووي، لكنه أشار إلى أن التقييم التقريبي قد يشير إلى أن الأقمار الصناعية غير المحصنة ضد التفجير النووي في الفضاء - وهي معظم الأقمار الصناعية - يمكن أن تتضرر وتتأثر، وقد يتعرض بعضها لانفجار فوري.

وخلال الأسبوع الماضي، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من السلاح النووي الفضائي، دون الإشارة إليه، قائلًا في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، إن تفجيرًا نوويًا في الفضاء سيكون له عواقب مدمرة على الكثير من قدراتنا وقدرات الدول الأخرى في الفضاء.