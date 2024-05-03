محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم «السرب»: «دم المصريين خط أحمر»

روج الفنان محمد ممدوح عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لدوره في فيلم «السرب»، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

ونشر محمد ممدوح البوستر الدعائي له في الفيلم حيث ظهر بجلباب ولحية وعمامة وعلق قائلًا: «فيلم يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر دم المصريين خط أحمر».

أبطال فيلم السرب

يُشارك في بطولة فيلم السرب عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا الذي يجسد شخصية «علي المصري» ومصطفى فهمي في دور «رئيس المخابرات» ومحمد فراج في دور «الإرهابي» وشريف منير ومحمد ممدوح ودياب وعمرو عبدالجليل وإسلام جمال، كما أنّه من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.