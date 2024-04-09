محمد ممدوح أول حضور العرض الخاص لفيلم «شقو»

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «شقو» في إحدى السينمات داخل مول شهير فى منطقة السادس من أكتوبر، إذ وصل منذ قليل الفنان محمد ممدوح «تايسون»، كأول حضور العرض الخاص.

أحداث فيلم شقو

فيلم شقو تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

شارك في بطولة فيلم شقو عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا.