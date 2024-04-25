قبل طرحه بأيام.. محمد ممدوح يروج لفيلم السرب

روّج النجم محمد ممدوح لفيلم «السرب» بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر طرحه يوم 1 مايو المُقبل في دور العرض السينمائية المصرية.

وقال «ممدوح» عبر صفحته على «إنستجرام»: «الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط أحمر».

وتدور أحداث فيلم السرب حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة قتل 21 مصريا في ليبيا وإجراء عمليات التصدي لتلك الجماعات الإرهابية.