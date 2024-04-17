تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم «السرب».. معركة مصرية ضد الإرهاب

كشف البرومو الدعائي لفيلم «السرب» تفاصيل الشخصية التي يجسدها الفنان محمد ممدوح، إذ يؤدي دور أمير تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة أبو أسعد الحمراوي.

يسلط الفيلم الضوء على العملية العسكرية التي وجهتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ردًا على مقتل 21 مصريًا في مدينة درنة الليبية عام 2015.

وتسلط الشخصية التي يقدمها الفنان محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم السرب الضوء على الأفكار والعقيدة الفاسدة التي تتبعها الجماعات الإرهابية في تحقيق مصالحها وأجنداتها الخارجية.

بينما تجسد الفنانة نيللي كريم ضمن أحداث الفيلم دور إحدى السيدات المنضمات إلى التنظيم الإرهابي، وتشجع سيدات التنظيم على جهاد النكاح، بحسب ما جاء على لسان الشخصية في البرومو الدعائي للفيلم، «انتوا هنا لإمتاع وإسعاد الأخوة المجاهدين».

البرومو الدعائي لفيلم السرب

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، شريف منير، دياب، صبا مبارك، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وكريم فهمي، وأحمد حاتم، ومصطفى فهمي وغيرهم من النجوم، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.