أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. الضأن يسجل 450 جنيها

شهدت أسعار اللحوم البلدي في الأسواق استقرارا ملحوظا، ليتراوح بين 320 و390 جنيها للكيلو على حسب القطعية من اللحم، ذلك خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة، حيث شهدت بعض المنافذ في مناطق متفرقة أسعارا متفاوتة بداية من 300 جنيه للكيلو، بينما تقوم الحكومة بطرح كميات كبرى من اللحوم في منافذ أمان بسعر يبدأ من 290 جنيه للكيلو وصولا لـ310 جنيهات.

كيلو اللحم الضأن يسجل 450 جنيها

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بين 450 و475 جنيها، بحسب القطعية، كما أنه في المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة فسجل سعر الكيلو 350 جنيها، بينما ووصل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 274 و320 جنيها، هذا وتراوح سعر الكبدة الكندوز ما بين 290 و390 جنيها للكيلو، بحسب بيان شعبة القصابين.