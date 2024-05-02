أسعار اللحوم الحمراء الطازجة.. البلدي يتراجع 10 جنيهات للكيلو

أعلنت شعبة القصابين تراجعا جديدا في اللحوم الحمراء الطازجة بقيمة 10 جنيهات في الكيلو بالنسبة للحوم البلدي إذ سجلت نحو 380 جنيهًا للكيلو، وهي اللحوم الكندوز البقري الصغيرة مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 390 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء

ووفق شعبة القصابين فإن أسعار اللحوم الحمراء الطازجة تبدأ من 300 جنيه للكيلو، وتختلف بحسب نسبة الدهون في اللحوم الحمراء وكلما زادت نسبة الدهون انخفض سعر اللحوم الحمراء، بينما يصل سعر كيلو اللحوم الحمراء الطازجة نحو 390 جنيها للكيلو للمستهلك وهي ذات الجودة العالية.

تنشر «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء والضأن ومشتقاتها وفق المعلن من محلات الجزارة للمستهلك وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 400 و450 جنيهًا بحسب القطعية.

- سجل سعر كيلو كباب الحلة بين 250 و330 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبدة الكندوز بين 250 و350 جنيهًا للكيلو بحسب المكان.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة خلال الأسابيع الماضية بعد أن دعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة اللحوم الحمراء، وتراجعت اللحوم الحمراء على مدار عدة مرات نحو 40 جنيهًا للكيلو فكانت تباع اللحوم الحمراء بـ 420 جنيها للكيلو قبل 30 يومًا بينما اليوم تباع 380 جنيها للكيلو، بسبب تراجع الأعلاف أيضًا.