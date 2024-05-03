محلل سياسي يكشف انتهاكات إسرائيل في غزة: يتبعون سياسة الأرض المحروقة

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إنَّ الاستهدافات المتوالية والمتكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، للقائمين على تقديم المساعدات الإنسانية وأعضاء المنظمات الإغاثية الدولية، وخطورتها في زيادة حدة وصعوبة الوضع المتأزم في غزة، تأتي في سياق أكبر وهو الحرب الشاملة على فلسطين وقطاع غزة.

خطة إسرائيل تستهدف إعدام سبل الحياة بغزة

وتابع «التلولي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، العدوان الإسرائيلي على القطاع يستهدف كل ما يمد غزة بسبل الحياة، وبالتأكيد المُحتل يستهدف كل الوسائل الإغاثية التي تمد غزة بالحياة والغذاء والدواء، ورأينا في الحرب عمليات الإبادة الجماعية واستهداف المستشفيات على وجه الخصوص، فالعدوان يريد إعدام سبل الحياة في القطاع بالعموم.

الحرب على غزة هدفها تصفية القضية الفلسطينية

وأكد «التلولي»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اجتاح كل مشافي غزة وجعلها خربة وارتكب أفظع المجازر وقتل المواطنين الذين دأبوا على التوجه إلى أماكن استلام المساعدات التي تصل لغزة من وسائل عدة، بهدف عزل القطاع عن العالم والمنظومة الغذائية والإنسانية.

وأوضح: «مآرب الحرب على غزة تتلخص في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع إلى خارجه وتصفية الوجود الفلسطيني، وهي حرب شاملة والمحتل يتبع فيها سياسة الأرض المحروقة منذ اندلاعها».