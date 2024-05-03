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 وزير التنمية المحلية يهنئ محافظي دمياط والإسماعيلية بعيد القيامة المجيد

كتب:

وائل فايز
11:54 ص | الجمعة 03 مايو 2024
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 القيادة الحكيمة 

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لكم بأسمي وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بالخير والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.. وكل عام وأنتم بخير».

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.