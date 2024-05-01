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رفع الإشغالات من محيط كنائس القاهرة وإنارة الشوارع المحيطة قبل عيد القيامة

كتب:

وائل فايز
11:03 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة، مشددا على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات في محيط الكنائس.

رفع الإشغالات في محيط الكنائس

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم الخدمات وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس، موجّها برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.