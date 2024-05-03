مجدي البدوي: قانون العمل الجديد يمنح الأمان للموظفين

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إنّ هناك حاجة إلى قانون عمل جديد، موضحًا أن ظروف القانون الحالي جرى سنه في ظل ظروف مختلفة، إذ كانت الحكومة أكبر صاحب عمل في مصر، وبالتالي فإن علاقات العمل بين العمال والحكومة مختلفة مقارنة بين العمال والقطاع الخاص.

قوانين العمل تناسب المرحلة الحالية

وأضاف «البدوي»، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»: «الآن، القطاع الخاص يقود القاطرة، وبالتالي يجب سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية، ولا بد من سن قانون عمل يتناسب مع المرحلة الحالية».

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «إقامة احتفالية عيد العمال أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد مصانع القطاع الخاص رسالة دعم من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، فالدولة تدعمه وتهتم بالتصنيع».

قانون العمل الجديد يحفظ حقوق الموظفين

وأكد أن فلسفة القانون الجديد للعمل سيكون الأمان الوظيفي، ولن يكون هناك فصل تعسفي، مشددًا على أن القضاء المصري عادل وسيكون الوسيط بين العامل وصاحب العمل، وحل طول أمد التقاضي هو المحكمة العمالية.