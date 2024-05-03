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ضبط 24 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

كتب:

محمد بركات
01:43 م | الجمعة 03 مايو 2024
ضبط كميات دقيق

ضبط كميات دقيق

قال بيان لوزارة الداخلية إنّه ستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 24 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، واتخذت الإجراءات القانونية.

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