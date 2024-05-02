وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: خالص التهاني لقداستكم

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2024، قائلا: «بمشاعر يملؤها المحبة والامتنان، يطيب لي وهيئة الشرطة أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين خالص التهاني وصادق الأماني بمناسبة عيد القيامة المجيد».

وأضاف: «يأتي احتفالنا بهذه المناسبة في كل عام لنستلهم منها قيم التضحية والعطاء، راجين للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط والتكامل وأن يبقى أمد الدهر في وحدةٍ لم تفرقها مكائد ولن تضعفها شدائد تتشابك فيها أيادي المصريين لدفع مسيرة العمل الوطني لتحيا مصر دوما في عزة وكرامة، وكل عام وقداستكم بخير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك في مصر، جاء بها: «بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك في كل ربوع الوطن عن خالص التهاني وصادق الأماني راجيا للنسيج الوطني المصري دوام الترابط والتماسك، ودائما مصرنا الغالية في رفعة وتقدم واستقرار».

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، جاء بها: «بمناسبة عيد القيامة المجيد يطيب لي وهيئة الشرطة أن أعرب لكم وطائفة الأقباط الإنجيلية عن خالص التهاني وصادق الأماني، راجيا لمسيرتكم المعطاءة دوام التوفيق والسداد، وأن نحتفي بهذه المناسبة الجليلة في أعوام عديدة، ومصرنا في أخوة ومحبة وتسامح وترابط».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.

وجاء في البرقية: «يطيب لي أن أبعث إلى الأخوة والأبناء في هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد».

وتابع: «ونحن إذ نَحتفي بتلك المناسبة ونستوحي منها قيم الفداء والعطاء لعلى يقين أن يكون هذا دافعا لكم لمواصلة المزيد من الجهد والتفاني في سبيل أداء متميز لمهام ومسؤوليات رسالة الأمن، تجسدون في جهودكم وتكامل أدواركم حقيقة وحدة نسيج المجتمع المصري وتآزره للدفاع عن وطنه والزود عنه بكل غال ونفيس، حفظ الله مصر وجعل دوما إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة».