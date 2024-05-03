رئيس البرلمان العربي: الأردن أدرك مبكرا مخاطر الهجمات السيبرانية

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس بسام المحارمة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها على هامش اجتماعات مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024.

قضية الأمن السيبراني

وخلال اللقاء أكد العسومي أن قضية الأمن السيبراني أصبحت تحتل مكانة على طاولة الاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وظهور الجريمة الإلكترونية التي من الممكن أن تستهدف أنظمة دول أو حكومات أو مؤسسات أو حتى على مستوى الأفراد والذي يستدعي السعي الحثيث لمواكبة التطور في هذا المجال وحماية الأمن المعلوماتي لمنطقتنا العربية.

وقال العسومي إن المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي أدركت مبكرًا أهمية هذه القضية وحققت فيه تطورا ملحوظًا، منوها باستضافة عمان لقمة الأردن الأولى للأمن السيبراني والتي قدمت خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

خطورة الهجمات السيبرانية

وأشار العسومي إلى دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي من شأنها أن تسعى لحماية أمننا القومي العربي، ومحذرا من خطورة الهجمات السيبرانية كونها تستهدف في بعض الأحيان البنية المعلوماتية للدول أو تقوم بهجمات إلكترونية تتسبب في تعطيل أنظمة حيوية لمؤسسات ودول وأفراد .

وخلال اللقاء استعرض رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس بسام المحارمة الدور الهام الذي يقوم به المركز لبناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني، والعمل على حماية المملكة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها وحماية مؤسسات الدولة من مخاطر الجريمة الإلكترونية.

تعزيز مجالات الأمن السيبراني

وقال المحارمة إن المركز على أتم الاستعداد للتعاون مع البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي لتعزيز مجالات الأمن السيبراني على المستوى العربي والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات، مثمنا في هذا الإطار الجهود التي يقوم البرلمان العربي لتعزيز آليات حماية الأمن القومي العربي.