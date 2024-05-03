بالطائرات والمدفعية.. قصف إسرائيلي متواصل على مخيمات غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إنه دوت منذ قليل أصوات انفجارات في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف هذا المخيم، علما بأن هذه المخيمات له بنية ومبان ضعيفة للغاية وأي استهدف بهذه القوة لهذه المخيمات، ستؤدي إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن رفح الفلسطينية تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وقدمت المدينة 7 شهداء معظمهم من الأطفال حين استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة «شاهين» في المنطقة الشمالية لمحافظة رفح.

ولفت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منطقة خيام النازحين في المناطق الغربية، وتواصل المدفعية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى قصفها للمناطق الشرقية لقطاع غزة، منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، وخان يونس، حيث تتعرض لقصف صاروخي مكثف، إلى جانب المخيمات الوسطى بقطاع غزة.