«وحدة أبحاث معهد فلسطين»: إسرائيل تبحث عن أي مبرر لاقتحام رفح الفلسطينية

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إنه لا سبيل لإعادة الهدوء لقطاع غزة وإيصال المساعدات للمحتاجين ولإعادة ترميم وبناء البيوت إلا من خلال الوصول لهدنة، في الوقت الذي ترفض فيه حكومة بنيامين نتنياهو أي اتفاق حتى لو مرحلي، إذ أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه بغض النظر عن اتفاق هدنة سيتم اقتحام رفح الفلسطينية.

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، «في أي مفاوضات مرت علينا في العالم منذ ما يقرب من 200 عام يمكن أن يتفاوض طرف مع طرف آخر لأي قضية مؤقتة؛ لكن لا يقول إنه بغض النظر عن التفاوض سوف نقتحم وندمر، وهذا كلام غير منطقي وإسرائيل هذا ما تتحدث به».

وتابع: «الإسرائيليون لا يريدون هدنة أو سلاما، ولكن يريدون أي مبرر لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية وتحرير المحتجزين من أجل أن يقدموا صورة فوز وانتصار لشعبهم الإسرائيلي خاصة نتنياهو وحكومة اليمين، لتجميل هذه الصورة التي حتى الآن لم تتحقق طوال السبعة أشهر».