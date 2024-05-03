أماكن فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة وقرية بمركز ومدينة دسوق غدا

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة وقرية بمركز ومدينة دسوق لمدة 4 ساعات، غدًا السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي السبت بمدينة دسوق هي: «المساكن - تقسيم المُعلمين - تقسيم رجب - مركز الأرياف - شارع الاستاد - المستشفى العام - مدارس علي جابر»، كما أنّ القرى التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بمركز دسوق هي «شباس الملح - شابة - العجوزين - كنيسة الصرادوسى - كفر العرب - محطة صرف الدقدقوقي»، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

إجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات

وأهابت هندسة كهرباء دسوق بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودة التيار مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.