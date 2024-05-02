خريطة فصل التيار الكهربائي عن 40 مناطقة بكفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، لمدة 3 ساعات.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال «القطاع» إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «جزء من شباس عمير، وشباس الملح، وجزء من المندورة، والناصرية وتوابعها، والمناوفة وتوابعها، وأرض الجمعية، ومستشفى الأورام، ومسير وتوابعها، وأبو طبل وتوابعها، ورزقة أماي، ومحطة مياه مسير، ومحطة صرف مسير، وجزء من غرب كفر الشيخ، ومدرسة الإبراهيمية، ومستشفى الرحمة، وعمارات إسكان الأوقاف، والعزبة الجديدة، والمجاري، ومدرسة سعد زغلول، ومحلة موسى، وإسكان الشباب الأوقاف، وتقسيم زهدي برج 10 و11، وعمارات الإسكان الأوقاف، وعمارات تحيا مصر، وسوق الجملة، ومصنع المكرونة، والمدينة التجارية ج، والدراسات، وروينة، وكلش، وأبو أحمد وتوابعها، والربيعة وتوابعها، والمشارقة وتوابعها، والعيساوية، والصالحات، وتيرة، والعوضي وتوابعها، والوز، ومرور سيدي سالم، والبرانية وتوابعها».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك.

واعتذر قطاع الكهرباء للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا الأهالي والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.