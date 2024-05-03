«القومي لحقوق الإنسان» ينعى ممثل حاكم الإمارات في منطقة العين: ترك إرثا طيبا

نعى السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية أول أمس.

التعازي لأسرة الفقيد

وأكد «فايد» في بيان: «إنه برحيل المغفور فقدت الأمة العربية والإمارات أحد أبنائها المخلصين الوطنين في خدمة الإمارات وشعبها وكان له دور ملموس في نهضتها وتقدمها، وترك إرثا طيبا لمجتمعه».

وتقدم السفير فهمى فايد بخالص تعازيه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسرة آل نهيان الكريمة، وشعب الإمارات العربية المتحدة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.