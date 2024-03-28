عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدراما مهمة للتوعية بالحقوق والواجبات

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الدراما لها دور مهم في نشر التوعية الحقوقية وتعريف كل مواطن بحقوقه وواجباته.

التوعية الحقوقية في الدراما الرمضانية

وأوضحت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه لا يمكن إنكار دور الدراما والفن في الارتقاء بالمجتمعات ودورها التوعوي فيما يخص حقوق الإنسان، والمساهمة في إنشاء تشريعات لتنظيم بعض الأمور أو تفعيل بعض القوانين الموجودة، وتعمل الشركة المتحدة جاهدة على استغلال هذا التأثير في أعمالها الدرامية.

القومي لحقوق الإنسان يقدر دور الدراما

ولفتت إلى أنّ شهر رمضان هو الوقت الأنسب لتناول القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، نتيجة نسبة المشاهدة العالية خلال هذا الشهر للأعمال الدرامية، بالتالي تتمكن الدراما من خلق التوعية حول موضوع معين أو فتح المجال لمناقشته قانونيا واصدار تشريعات أو ما شابه.

وأكدت أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمّن دور دراما رمضان في هذا الملف، لذلك يعمل كل عام على توزيع جوائز للأعمال الدرامية ذات التأثير الملحوظ على أرض الواقع، والتي تمكنت من عرض ومناقشة القضايا بشكل مهني ومحكوم.