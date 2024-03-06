«القومي لحقوق الإنسان» يعيد تشكل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية

أصدرَت السفيرة الدكتورة مشيرة الخطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تحكيم الدراما الرمضانية المنبثقة عن لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس والتي ترأسها سميرة لوقا.

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان تقييمًا للأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتي تناقش قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، إذ تختار اللجنة المتخصصة أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوي في سياقها الدرامي قيماً ومبادئ تسهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.

وأكّدت السفيرة مشيرة خطاب أنَّ نشاط لجنة الدراما من أهم أنشطة خطة عمل المجلس، مبينة أنَّ يتم استخدام الدراما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية، لما لها من بعد ثقافي ولما للدراما المصرية من أهمية، فهي القوى الناعمة لمصر في ظل عالم السموات المفتوحة.

واستعرض محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تاريخ لجنة الدراما بالمجلس ومراحل عملها منذ عام 2011 حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّه لابد من استخدام معايير حقوق الإنسان أثناء مشاهدة الاعمال الدرامية، مبينًا أنَّ رمضان هذا العام يأتي في ظل انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنَّ هناك زخمًا كبيرًا من المسلسلات الرمضانية هذا العام بمواضيع وأفكار مختلفة، من المؤكّد سيكون لها تأثير في المجتمع لذا ستكون مهمة لجنة تحكيم الدراما الرمضانية شاقة ومهمة.

وأضاف عزت إبراهيم عضو المجلس وعضو لجنة الحقوق الثقافية أنَّه لابد من وجود تقرير سنوي للدراما المصرية، وأيضًا تكوين فريق لإعداد مرصد دائم للدراما المصرية طوال العام.

كما أكّدت سميرة لوقا رئيسة لجنة الحقوق الثقافية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة الاهتمام والتدقيق بمشاهدة الأعمال هذا العام، وذلك استكمالًا لعمل اللجنة في الأعوام السابقة كما رحبت بأعضاء لجنة الدراما خلال عام 2024.

وتضم اللجنة كلا من: الناقد الفني طارق الشناوي، وبطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والإعلامي عمرو خفاجي، والناقد الأدبي سيد محمود، والناقد الفني أندرو محسن، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، و الكاتبة الصحفية داليا شمس، ومن المقرر توزيع جوائز المسلسلات الفائزة في حفل يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد نهاية شهر رمضان.