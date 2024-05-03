بعد انتشارها في بريطانيا.. 10 معلومات مثيرة عن العناكب القافزة

ظهرت كمية كبيرة من العناكب القافزة في بريطانيا، وعلى الرغم من انتشارها بكثرة، إلا أن البعض لا يعرفها، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنها وفقًا لتقرير أبرزته قناة «القاهرة الإخبارية».

10 معلومات عن العناكب القافزة بعد انتشارها في بريطانيا

أجرى مجموعة من خبراء الصحة البريطانية، اختبارا على نوع جديد من العناكب تم اكتشافه، يدعى العناكب القافزة، لم يكن معروفًا قبل ذلك في المملكة المتحدة البريطانية، ما أثار القلق والفرع بين المواطنين هناك، وفقًا لما نشرته صحيفة «ذا صن البريطانية»، لذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنها فيما يلي:

العنكبوت القفاز هو صياد شرس.

العنكبوت القفاز يتميز بعينين كبيرتين.

يمتاز بالرؤية المجهرية والتي تساعده على صيد الفريسة سريعًا.

يعرف بأنه صاحب انقضاضه مثيرة يمكن القفز أضعاف طول جسده.

تحتوي أعينه على أربعة أزواج من العيون إحداها في الوسط تكون كبيرة.

تستخدم العناكب القافزة عيونها الأمامية الكبيرة لرؤية ثلاثية الأبعاد، مما يساعدها على تحديد المسافة والاتجاه إلى الفريسة.