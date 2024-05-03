آليات عمل مشرفي حج الجمعيات في كفر الشيخ

عقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1448هـ - 2024م، وذلك لبحث سُبل الاستعداد لموسم الحج، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وضع آليات العمل فيما بين المشرفين وتقسيم المهام

وجرى خلال الاجتماع، وضع آليات العمل فيما بين المشرفين وتقسيم المهام، ووضع خطة وأجندة عمل لمشرفي محافظة كفر الشيخ، وطرق التواصل المرحلية لمهام المشرفين، فضلا عن تسليم الكشوف الخاصة بكل مشرف للبدء في التواصل مع الحجاج.

عقد ندوات التوعية للحجاج

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، خلال الاجتماع، أنّ المديرية ستعمل على عقد ندوات التوعية للحجاج على مدار الفترة القادمة، لتعريفهم بكافة التفاصيل الخاصة بالسفر والضوابط المُحددة في هذا الشأن قبل السفر وعند الوصول، مطالبةً مشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1448هـ - 2024م بسرعة التواصل بكافة الحجاج لاستيفاء البيانات الأساسية، وتوجيههم.